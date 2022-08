Francesco Chiofalo portato al pronto soccorso: “La cosa è grave, è spaventato”

Francesco Chiofalo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una giornata in discoteca.

Francesco Chiofalo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una giornata in discoteca. L’ex protagonista di Temptation Island è apparso molto spaventato e preoccupato.

Francesco Chiofalo portato al pronto soccorso

Nella serata di ieri, sabato 20 agosto, dopo essere stato in discoteca a Catania, Francesco Chiofalo è stato trasportato con urgenza in ospedale.

Al momento non si sa molto sulle sue condizioni di salute, ma dalle storie di Instagram che ha condiviso mentre era in ospedale è apparso molto preoccupato e spaventato. Chiofalo ha documentato tutta la sua giornata, dal volo perso, alla serata nel locale, che si è svolta tranquillamente. In seguito ha ripreso l’arrivo dell’ambulanza e il percorso fino all’ospedale, senza dare ulteriori dettagli.

Le parole di Deianira Marzano

“Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo.

Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare” ha spiegato Deianira Marzano, rispondendo alle domande dei follower preoccupati.