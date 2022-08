Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: le critiche sui social

Francesco Chiofalo è stato travolto dalle critiche per i video in cui si è mostrato su una barella in ospedale.

Francesco Chiofalo si è mostrato in barella mentre veniva ricoverato all’ospedale di Catania ed è stato travolto da un’ondata di critiche sul web.

Francesco Chiofalo in ospedale: le critiche

“ Non sento più la gamba. Ma guarda cosa mi doveva succedere “, si sente dire all’ex volto di Temptation Island nel video. Nonostante questo Chiofalo non ha fornito ulteriori delucidazioni sulle sue condizioni di salute e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più. Dopo che lui ha postato il drammatico video in cui lo si vede piangere in preda allo sconforto su una barella, in tanti lo hanno criticato via social.

“ Ma per uno che sta male ed è su un’ambulanza la sua priorità è farsi le storie su Instagram???”, “Si dovrebbe solo che vergognare sto cretino c’e gente che sta male veramente”, “C’è gente che sta male sul serio e lui fa queste scene! Pietoso”, hanno scritto alcuni utenti sui social.

Il messaggio di Deianira Marzano

Nel frattempo Deianira Marzano ha fatto sapere di aver parlato con Chiofalo e di essere a conoscenza che le sue condizioni non sarebbero “poco gravi.” “Francesco è spaventato e è in attesa di altri accertamenti.

Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente”, ha fatto sapere l’esperta di gossip. Per il momento sulla questione non sono emerse ulteriori notizie.