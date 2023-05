Francesco Chiofalo ha sbagliato per tre volte il suo pin e la banca ha provveduto a bloccare istantaneamente il suo bancomat. A seguire il personal trainer si è sfogato via social.

Francesco Chiofalo: il bancomat bloccato

“Sono in****to nero di brutto!”, ha tuonato Francesco Chiofalo, che attraverso le sue stories ha svelato che gli sarebbe stato ritirato il bancomat dopo che lui avrebbe inserito per tre volte un pin scorretto. A seguire l’ex fidanzato di Selvaggia Roma si è sfogato anche perché, a suo dire, esisterebbero più password di quelle che una sola testa potrebbe memorizzare e in tanti, sui social, lo hanno criticato apertamente affermando di trovarlo “fuori dal mondo”.

Di recente l’ex volto di Temptation Island è balzato nuovamente agli onori delle cronache per via della fine della sua storia con Drusilla Gucci. Chiofalo si è detto ancora innamorato della fidanzata ma, pochi giorni dopo il loro addio, è stato avvistato in compagnia di Marialaura De Vitis per le vie di Roma. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se Chiofalo riuscirà prima o poi a riconquistare Drusilla. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere.