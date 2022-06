Francesco Chiofalo si opera: “Ecco la risonanza e la massa da togliere”

Francesco Chiofalo si opera: prima dell'intervento mostra ai fan la risonanza e la massa da togliere.

Francesco Chiofalo è tornato in ospedale per sottoporsi ad un delicato intervento. Prima di andare nuovamente sotto i ferri, Lenticchio ha spiegato ai fan l’operazione, mostrando loro anche la risonanza magnetica e la massa da togliere.

Francesco Chiofalo si opera: la risonanza

Tramite una serie di Instagram Stories, Francesco Chiofalo ha annunciato di essere pronto per l’ennesimo intervento. Da un punto di vista fisico, i medici non hanno trovato nessun impedimento all’operazione. Sul piano emotivo, invece, Lenticchio è parecchio abbattuto. Ha ammesso:

“Inutile dire che sono giù di morale, preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l’intervento ma il responso dell’esame istologico che avrò tra un mese”.

Perché Francesco si deve operare?

Qualche tempo fa, durante un controllo di routine, i medici gli hanno trovato una massa all’altezza del naso. E’ per questo che Francesco è finito nuovamente sotto i ferri. “Dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali, per poi poter fare l’esame istologico per capire di cosa si tratta“, ha dichiarato quando ha scoperto il nuovo problema di salute.

Qualche tempo fa, Chiofalo ha subito un intervento per l’asportazione di un tumore al cervello.

Come sta Chiofalo?

Francesco è ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, lo stesso nosocomio dove è stato operato per il cancro al cervello. L’intervento è iniziato nella mattinata di giovedì 9 giugno e, al momento, Chiofalo non è ancora tornato sui social per aggiornare i fan. Prima di iniziare l’operazione, Lenticchio ha ringraziato i seguaci per il supporto e ha ammesso: