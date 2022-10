Francesco Chiofalo: “Usato da Antonella Fiordelisi e ricatti dal padre”

Francesco Chiofalo è tornato a scagliarsi contro la sua ex, Antonella Fiordelisi, e a parlare dei motivi del loro addio.

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è tornato a scagliarsi contro la schermitrice e contro i suoi genitori.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Oggi Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi conducono vite separate e l’ex volto di Temptation Island ha ritrovato la serenità accanto a Drusilla Gucci.

Nonostante questo Chiofalo è tornato a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi e ha svelato alcuni retroscena sulla loro separazione, a suo dire forzata dai genitori della concorrente del GF Vip (che non lo avrebbero mai visto di buon occhio).

“È finita per colpa dell’ambizione di Antonella e per la decisione dei suoi genitori, che non volevano più che mi frequentasse. Antonella mi ha usato, sfruttato per raggiungere il successo”, ha confessato Chiofalo, e ancora: “Ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: “I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire”.

Poi ha aggiunto: “Io non voglio, ma desidero anche pensare al mio lavoro, al mio futuro”. Mi ha lasciato perché voleva vivere a Milano, fare i provini e frequentare delle persone importanti per diventare famosa”.

Francesco Chiofalo ha fatto sapere anche che, a suo avviso, Antonella Fiordelisi sarebbe stata chiamata al GF Vip 7 solo grazie alla visibilità ottenuta grazie alla loro storia. La concorrente del reality show verrà messa al corrente delle parole del suo ex nei suoi confronti? E soprattutto replicherà?