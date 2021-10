Francesco Facchinetti ancora contro McGregor: “Ritirare la denuncia? Nemmeno per soldi”

Francesco Facchinetti non si calma. È ancora una furia con Conor McGregor. Intervistato da Radio 105, ha dichiarato: “Non ritiro la denuncia”.

Francesco Facchinetti è ancora furioso con Conor McGregor. In occasione di un’intervista a Radio 105, il dj e conduttore televisivo è stato molto chiaro con il figher di MMA. “Se mi dovesse chiamare il suo avvocato e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 fottutissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e ritirare tutto, io direi no”.

Francesco Facchinetti su Connor McGregor

“Questa storia a me non fa piacere. Se avessi la macchina di Back ti the future, tornerei indietro nel tempo e quel sabato, due giorni fa, non andrei lì. Questa cosa qui non mi fa piacere. Io porto avanti la denuncia e ne parlo perché questa cosa non possa succedere ad altre persone. Quello è un uomo altamente pericoloso, vederlo davanti ai tuoi occhi è un altro conto rispetto a leggere di lui.

È dannatamente pericoloso per gli altri.” Così ha parlato Facchinetti.

Francesco Facchinetti non ritira la denuncia

“Non mi interessa nulla dei soldi. Non mi interessa null dell’ hype anche perché ho mal di testa ogni giorno. Devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni”. Insomma, pare proprio che l’episodio con McGregor abbia davvero turbato Facchinetti.

Francesco Facchinetti ha un trauma cranico

Non è finita qui. “Ho un trauma cranico.

Ho una distorsione della rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire”.