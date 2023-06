Francesco Facchinetti ha mostrato sui social i danni che gli ha causato l’inutile trapianto di capelli fatto in passato. Non solo, il ‘figlio’ dei Pooh ha parlato anche del danno economico: ha buttato 10 mila euro.

Francesco Facchinetti: i danni del trapianto di capelli

Qualche anno fa, Francesco Facchinetti si è sottoposto ad un trapianto di capelli per combattere la calvizie. Il ‘figlio’ dei Pooh, però, non ha risolto la problematica che lo affliggeva e ha riportato diversi danni, sia fisici che economici. “6mila bulbi e 10mila euro buttati“, ha tuonato. Come ha risolto la cosa? Con il patch cutaneo ideato dall’hair designer Fabrizio Labanti.

Francesco Facchinetti indossa il patch cutaneo

Facchinetti si è mostrato sui social in compagnia di Labanti, facendo vedere ai fan i danni dell’inutile trapianto di capelli fatto in passato. Con il patch cutaneo, invece, ha risolto tutti i suoi problemi di calvizie. L’hair designer, intervistato da Novella 2000, ha dichiarato:

“E’ una vera rivoluzione nel campo della moda maschile e femminile, ideato per intervenire in maniera efficace sulla calvizie con una tecnica cutanea, indolore, impercettibile, reversibile e risolutiva. Si tratta del primo e unico trapianto di capelli non chirurgico che viene realizzato direttamente sull’avatar del cliente al quale vengono ‘trapiantati i capelli necessari per realizzare un infoltimento naturale, senza intervenire in maniera invasiva”.

I Vip si convertono al patch cutaneo

Francesco Facchinetti ha sottolineato che con questo nuovo trapianto di capelli, che non è chirurgico, è libero di nuotare, di fare la doccia e qualsiasi altra cosa senza controindicazioni. E’ per questo che tanti altri Vip, come Raffaello Tonon, si sono convertiti al patch cutaneo. “Lo definisco ‘Diritto all’immagine’. Sebbene faccia questo lavoro da 20 anni, c’è ancora tanta strada da percorrere“, ha dichiarato Labanti.