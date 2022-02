Francesco Facchinetti è risultato positivo al covid: chi lo sostituisce a “Il cantante mascherato”

Francesco Facchinetti, giudice della trasmissione "Il cantante mascherato" è risultato positivo al covid. Chi lo sostituisce.

La puntata de “Il cantante mascherato” è iniziata con una importante assenza. Francesco Facchinetti, giudice della trasmissione, è risultato al covid. Il suo posto, così come è stato annunciato in trasmissione all’inizio della puntata, è stato preso da Iva Zanicchi, fresca da una settimana sanremese positiva.

Francesco Facchinetti positivo: lo sostituirà Iva Zanicchi

La cantante dunque che sta vivendo un periodo particolarmente congeniale, la vedremo in una doppia veste. Da una parte sostituirà Facchinetti, dall’altra la vedremo duettare con Soleluna e Medusa. Non solo. Sul fronte ospiti vedremo in studio altri grandi artisti della musica italiana come Dodi Battaglia e Peppino di Capri. Saranno presenti anche Morgan, già in gara nella passata edizione di Ballando con le Stelle e Paolo Belli.

Francesco Facchinetti: “Chiedo scusa”

Ad inizio di puntata Francesco Facchinetti è intervenuto in collegamento. Presentato da Millly Carlucci, il giudice ha passato il testimone a Iva dandole anche un consiglio: “Non ascoltare nulla di quello che ho detto alla prima puntata, fai l’opposto”. La cantante ha replicato: “Lo so, ci avevo già pensato”. Si è poi passato all’atteso spareggio tra due delle maschere in gara ossia tra Pesciolino Rosso e l’Aquila.