Francesco Facchinetti lancia l'allarme "L'Italia non è più un paese sicuro" e si trasferisce in Svizzera.

Francesco Facchinetti, ospite di Zona Bianca, ha lanciato un chiaro allarme: l’Italia non è più un paese sicuro.

Qualche giorno fa, suo padre Roby ha subito una rapina in casa, per cui sa bene cosa sta dicendo.

Francesco Facchinetti lancia l’allarme sull’Italia

Ospite di Zona Bianca, Francesco Facchinetti ha parlato dell’emergenza furti in Italia. Dopo la rapina a mano armata subita dal padre Roby nella sua villa di Bergamo, l’ex deejay è un fiume in piena. “L’Italia non è più un paese sicuro ma allo stesso abbiamo la pressione fiscale più alta del mondo“, ha esordito il ‘figlio’ dei Pooh.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti

Facchinetti ha puntato il dito contro la classe politica, accusandola di non fare abbastanza per la sicurezza della popolazione italiana. Francesco ha dichiarato:

“Sono stato costretto a vivere in Svizzera con mia moglie e i miei figli e mi dispiace essere andato via dal mio paese ma abbiamo paura”.

Il ‘figlio’ dei Pooh ha ammesso che ha preferito trasferire la sua famiglia in Svizzera perché in Italia non si sente protetto.

I malviventi che hanno fatto irruzione nella villa di suo padre hanno portato via un bottino di 100mila euro, ma non è stato questo il motivo che l’ha più impaurito.

Francesco Facchinetti via dall’Italia

Facchinetti ha raccontato:

“Mio padre sta ancora male, gli hanno puntato la pistola in casa sua e mia moglie dorme solo con la luce accesa. (…) Ho il porto d’armi ma quando sono entrati non ho fatto in tempo a difendere me e la mia famiglia”.

Lo stesso Francesco, infatti, è stato vittima di furto nella sua villa di Bergamo. Andare via dall’Italia è davvero la soluzione? Al momento sì.