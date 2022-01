Francesco Foglia morto a 29 anni per un malore: l’allarme lanciato dai colleghi

Tragedia in provincia di Rovigo: ci ha lasciati a soli 29 anni a causa di un malore improvviso Francesco Foglia. Era originario di Ferrara.

Francesco Foglia morto a soli 29

Tragedia a Stienta, in provincia di Rovigo, Veneto: Francesco Foglia ci ha lasciati all’età di soli 29 anni, a causa di un malore fulminante.

Il corpo è stato ritrovato nel suo appartamento, nel quale si era trasferito la scorsa estate.

Il ragazzo era originario di Ferrara, ma si trasferì in Veneto per un’opportunità lavorativa: era dipendente presso la Zuffellato Technologies, ditta che progetta software e altri servizi per le aziende.

L’allarme lanciato dai colleghi

Come anticipato, Francesco è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento. Nessuno poteva immaginare una fine così triste e inaspettata, e difatti nessuno se n’è accorto.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, che non vendendolo sul posto di lavoro e non riuscendo a contattarlo, si sono insospettiti.

Una volta arrivati sul posto i Carabinieri di Stienta, era ormai troppo tardi. Avrebbe compiuto 30 anni a ottobre.

Il tragico destino in comune con la madre

Purtroppo per la famiglia di Francesco, la sua non è stata la prima morte improvvisa: infatti, qualche anno fa, anche la madre del ragazzo era scomparsa a causa di un malore.

Una tragica fatalità che ha gettato i parenti nello sconforto.