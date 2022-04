Francesco Gabbani: Condurre Sanremo? Non direi di no

Milano, 22 apr. (askanews) – Sorprende ancora una volta con la sua capacità di comunicare concetti importanti in musica, ma senza mai perdere la sua proverbiale leggerezza. A distanza di due anni da “Viceversa”, Francesco Gabbani torna con un nuovo album, il quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici”, un titolo che è il suo stile di vita.

“Lo considero un altro passo in avanti rispetto a quello che è il mio naturale percorso artistico che va di pari passo col mio percorso di vita perchè continuo ad approcciarmi alla scrittura delle canzoni semplicemente come espressione di quello che sono” spiega.

Per Francesco resta cruciale la ricerca della felicità in un momento di grande incertezza in cui quasi superata la pandemia ci troviamo con una guerra alle porte: “Credo che la ricerca della felicità sia il movente di qualsiasi nostra azione, pensiero, decisione o strada che prendiamo. Fondamentalmente lo facciamo per riuscire ad essere felici. Questo disco racconta questa tenerezza, è quasi una giustificazione: ma noi volevamo solo essere felici”.

Conclusa con successo l’esperienza televisiva di “Ci vuole un fiore” in cui ha tenuto le fila del primo show green della televisione italiana, Gabbani non esclude nuove sfide: “Io le cose le prendo sempre con grande umiltà non lo dico per piaceria, vedremo…

Ma ci potrebbe stare, perchè no? Sarebbe una grande responsabilità pensare di fare un Sanremo, se me lo proponessero ci rifletterei, non la scarterei come ipotesi”.

Diventato celebre per i suoi brani energici è capace di proporre al suo pubblico canzoni più riflessive, dove la ricerca del testo si sposa con melodie raffinate: “Io sono più attratto dal fornire delle domande più che dare delle risposte, perchè le domande ci spostano in avanti e ci danno incipit per un movimento”.

Gabbani non vede l’ora di incontrare nuovamente il suo pubblico, prima con un in store, poi un tour estivo per presentare dal vivo “Volevamo solo essere felici” e infine le due date a Milano e Roma nei palazzetti a ottobre rinviate per il covid.