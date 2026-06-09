Francesco Gabbani in tour per celebrare 10 anni di carriera

Milano, 9 giu. (askanews) – Il palcoscenico è il posto del cuore di Francesco Gabbani, il 12 giugno parte il suo nuovo tour estivo che arriva in un anno speciale: il 2026 segna infatti i dieci di carriera, che il cantautore toscano vuole celebrare con un racconto in musica di questo percorso fatto di successi.

“Sì porterò quello che tu hai appena detto, cioè sarà l’occasione di ripercorrere, festeggiare e celebrare questi dieci anni di carriera dal 2016, quando il pubblico ha iniziato a conoscermi con Amen e con la mia vittoria al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte. Sarà un tour che è un po’ il continuum dello show che ho portato nei palazzetti, in versione un po’ più estiva, quindi più up-tempo, con pezzi che sono un po’ più estivi, con la mia band, suoneremo e canteremo un po’ tutte le canzoni che sono state i passi fondamentali in questi dieci anni di musica inedita”.Con un pubblico affezionato, Francesco Gabbani riflette sul gigantismo di certi live.

“Fortunatamente faccio il passo che la gamba mi consente, quindi faccio concerti in venue, in location con una portata di pubblico che è corrispondente al mio bacino di utenza, che fortunatamente è numeroso, però non faccio i passi più lunghi della gamba. Questa è una tendenza che c’è negli ultimi anni, ma credo che sia anche l’espressione nella musica, quindi nei concerti, di quello che è il modus vivendi del tempo storico: ossia viviamo in un mondo dove è più importante lo status e apparire.

Viviamo questo scenario e io invece faccio un passettino alla volta”.Dal vivo porterà anche l’ultimo singolo “Summer Funk”, un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell’estate in una riflessione sul nostro tempo.