Francesco Gabbani: "L'abitudine pone domande ma non dà risposte"

Milano, 7 apr. (askanews) – Francesco Gabbani ci ha abituati a essere sorpresi dalle sue performance, sempre diverso e istrionico, capace di far ballare e sorridere ma anche pensare, questa volta col nuovo singolo “L’abitudine” racconta l’assuefazione apatica al vivere.

“Prova a proporre delle riflessioni sul nostro modo di vivere contemporaneo che spesso è incastrato tra un meccanismo di consumismo sfrenato che ci porta a confondere quella che la felicità con delle azioni abitudinarie che compiamo per sentirci parte di un tutto. Ma è anche un prendersi in giro, non è un’espressione del se, di quello che siamo veramente. L’abitudine prova a suggerire queste riflessioni e pone delle domande ma non dà delle risposte”.

“L’abitudine” è un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano ma anche a un ritorno al passato grazie alla collaborazione con Fabio Ilacqua, autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Occidentali’s Karma” e “Volevamo solo essere felici”.

“Musicalmente L’Abitudine è un brano con una cifra divertente, di energia, un bel crossover tra il pop anni ’80 e una componente più organica suonata”.

Il nuovo singolo sarà la colonna sonora di “Ci vuole un fiore”, il one man show condotto da Francesco Gabbani, che andrà in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1 e che affronta la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità.