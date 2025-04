Francesco Gabbani show al Palasport di Roma

Roma, 18 apr. (askanews) – Francesco Gabbani ha infiammato il Palasport di Roma in uno show che ha concluso la prima parte del tour nei palazzetti, che riprenderà a novembre. Fan in delirio per i vecchi e nuovi successi, passando per l’ultimo brano con cui si è presentato al festival di Sanremo, “Viva la vita”, fino al finale di Occidentali’s Karma, con cui vinse proprio la kermesse sanremese.

A luglio Gabbani tornerà live con “Dalla Tua Parte Summer Tour”, sempre prodotto da A1 Concerti. Un tour che culminerà l’1 ottobre, all’Arena di Verona.

Le prime date annunciate sono:

07 LUGLIO – ORISTANO – THARROS AREA ARCHEOLOGICA

09 LUGLIO – PISTOIA -PIAZZA DUOMO

12 LUGLIO – PIACENZA – PALAZZO FARNESE

20 LUGLIO – SAMPEYRE – SUONI DAL MONVISO

26 LUGLIO – CATTOLICA – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO – OSTUNI – FORO BOARIO

02 AGOSTO – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

05 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

06 AGOSTO – TAORMINA – TEATRO ANTICO DI TAORMINA

16 AGOSTO – FORTE DEI MARMI – VILLA BERTELLI

21 AGOSTO – PESCARA – PORTO TURISTICO

22 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO