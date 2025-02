Francesco Gabbani: Sono felice, è stato un Sanremo "OTT..imo"

Milano, 21 feb. (askanews) – Un sorriso sincero, un approccio alla vita ironico e positivo, Francesco Gabbani ha portato il suo entusiasmo, ma anche la profondità di pensiero sul palco dell’Ariston. Del suo quarto Sanremo dice.

“Sono molto soddisfatto anche perché ho riscontrato il modo in cui speravo che andasse questo festival, l’approccio con cui sono andato al festival, cioè di grande serenità, di grande gioia e quindi è stato un bel festival, sono contento. Poi andiamo ovviamente al piazzamento, per me è una novità, perché per la prima volta non sono entrato nel podio, ho vissuto una nuova esperienza, non questo dico ironicamente.

Sono arrivato a ottavo quindi ho un “OTT..imo” risultato, perché è giusto per fare la battuta.

Il singolo “Viva la vita” fa parte del suo sesto lavoro in studio, “Dalla tua parte”, il titolo dell’album non corrisponde al titolo di un brano in tracklist.

“Beh perché è un titolo che ho scelto proprio come se fosse una sorta di dedica per chi lo ascolterà, nel senso che pensavo che le canzoni sono di chi li scrive nel momento in cui li scrive, però poi diventa inevitabilmente di chi li ascolta nel momento in cui li ascolta. E quindi è una dedica dalla tua parte, la tua parte che ascolterai questo disco, perché in un modo o nell’altro farai tu e le mie canzoni. Continuo ad avere questo modo di fare musica, che è quello di esprimere sicuramente il mio punto di vista, però che lascia sempre molto spazio alla libera interpretazione. Cioè non dico mai delle cose dritte, dirette, come se fossero delle verità, ti lascio la possibilità di interpretarle”

L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.”Intorno vedo purtroppo la lancetta che è molto più tendente verso allucinazione collettiva, stiamo andando verso una saturazione, vedo tante persone che sono molto più, come posso dire, attratte e nello stesso tempo intrappolate dentro l’idea di dover sembrare per forza tutti i costi qualcosa e nella maggior parte dei casi sembrare più fighi degli altri. Tanto è vero che io avverto una sorta di lontananza rispetto a questo mood, mi ci relaziono, però poi ho sempre questa necessità di tornare al mio nido, alla mia tana che poi è quella a contatto con la natura, dove ho le mie leve emotive, i miei canali per poter andare dintorno a quella che potrebbe essere; il senso della vita, come viva la vita stessa racconta, così com’è”.

Dopo la partecipazione al Festival, Francesco tornerà dal vivo con il suo nuovo tour nei palazzetti, ma sarà impegnato anche in una serie di live estivi.