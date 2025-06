Francesco Gabbani sostituisce Manuel Agnelli nella giuria di X Factor 2025

Francesco Gabbani sostituisce Manuel Agnelli in giuria a X Factor, ma non solo: ecco cosa è successo.

La recente edizione di X Factor ha sorpreso tutti con un colpo di scena. Manuel Agnelli, figura iconica del talent, non sarà presente nella nuova giuria. Le voci di un suo possibile addio circolavano già da aprile, ma ora la conferma è ufficiale. A prendere il suo posto sarà Francesco Gabbani, il noto cantautore che ha fatto ballare l’Italia con ‘Occidentali’s Karma’.

Il nuovo volto della giuria

Gabbani affiancherà Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Una giuria che promette di essere esplosiva, ma come è avvenuto il casting? Giuseppe Candella, noto esperto del settore, ha svelato che tra i tanti artisti che hanno tentato di entrare nel team, alcuni hanno ricevuto un secco “no”. Tra questi Dardust, celebre produttore di hit come ‘Soldi’ e ‘Andromeda’, e Gazzelle, che non sono stati ritenuti idonei.

Le polemiche e le rinunce

Ma non è solo la giuria a far parlare di sé. Salmo ha recentemente rivelato di aver declinato un’offerta da un milione di euro per diventare giudice. “Ho fatto una prova e sono piaciuto. Mi volevano dare tanti soldi, ma ero impegnato con la serie tv”, ha dichiarato, lasciando intendere che il suo rifiuto non è stato per motivi economici, ma per scelte personali.

Reazioni e aspettative

Le reazioni alla notizia dell’ingresso di Gabbani sono contrastanti. Molti fan sono entusiasti, mentre altri si chiedono se il nuovo giudice riuscirà a mantenere alta la qualità del programma. La domanda che aleggia è: Gabbani avrà l’X Factor necessario per giudicare i talenti in gara?

Il gossip continua

Nell’aria ci sono anche altre polemiche. Al Bano Carrisi, durante un concerto, ha ironizzato sulla salute di una fan svenuta. La sua frase ha scatenato un acceso dibattito, e i social si sono infiammati. “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”, ha detto il cantante, scatenando reazioni indignate.

Intanto, a L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi continua a far discutere per le sue posizioni controverse su temi sociali. E mentre il reality va avanti, le dinamiche tra i concorrenti si infiammano, con nuove eliminazioni all’orizzonte.

Il futuro del talent

Con la nuova giuria e le polemiche in corso, gli occhi sono puntati su X Factor 2025. Sarà Francesco Gabbani il protagonista che trascinerà il pubblico in questa nuova avventura? Riuscirà a far dimenticare Manuel Agnelli? Le domande rimangono aperte, mentre i fan attendono con trepidazione l’inizio della stagione.