Francesco Gabbani torna in TV con "Ci vuole un fiore"

Milano, 12 apr. (askanews) – Francesco Gabbani raddoppia e torna a parlare di ambiente in Tv. Dopo la calorosa accoglienza della prima edizione di “Ci vuole un fiore”, ci saranno due speciali prime serate, il 14 e il 21 aprile 2023 su Rai1, del format originale prodotto da Ballandi che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità.

“Uno show di intrattenimento con una vena divulgativa sui temi del rispetto dell’ambiente, dell’ecosostenibilità. E’ un programma che è amico dell’ambiente e del pianeta. Saranno due appuntamente, in cui sarò completamente al timone da solo, quindi un one man show, che quest’anno protenderà di più verso la leva emotiva più che sui dati tecnici scientifici. Mi piacerebbe che il pubblico venisse sollecitato nella sua coscienza al rispetto della natura. Lo scopo è far rinnamorare le persone della natura perchè quando ti innamori ti viene spontaneo prendertene cura e Ci vuole in fiore prova a fare questo”.

Accompagnato da un parterre di grandi ospiti, Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori, per parlare con un linguaggio diretto ma efficace, delle tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. “L’abitudine”, il nuovo singolo di Francesco, sarà la colonna sonora del programma.