Francesco Libetta, omaggio a Ezio Bosso nell'album "Lighting Bosso"

Roma, 24 nov. (askanews) – Un omaggio profondo alla musica di Ezio Bosso. Esce l’atteso doppio album “Ligthing Bosso. From Bosso to Libetta’s transcriptions”, per Sony Classical. Un progetto discografico affidato al pianista Francesco Libetta, fra i grandi interpreti della musica classica, che ha trascritto per pianoforte pagine del maestro scomparso tre anni fa, mai incise prima perché eseguite solo dal vivo.

“Per molti anni la musica di Ezio Bosso si è potuta soltanto ascoltare”, ricorda Libetta. Ora l’ha fissata su disco. Ma oltre ai pezzi pianistici, l’artista ha trascritto anche la Sinfonia n. 1 “Oceans'” lavoro concettualmente molto diverso, perché scrivendo per orchestra Bosso non poteva impiegare la libertà d’improvvisazione che contraddistingue lo strumento solista.

“Viene fuori un compositore molto più strutturato, e di una incisività ritmica complessissima, si diverte a creare dei labirinti che poi a trascriverli per pianoforte solo uno si chiede “ma dovevo veramente fare questo lavoro?” scherza Libetta.

Con la trascrizione la sinfonia di Bosso potrà arrivare a un pubblico molto più ampio. Libetta, che già si era dedicato alle trascrizioni di Franco Battiato, ha usato per queste incisioni il pianoforte Steinway che seguiva Bosso dappertutto in concerto, interamente revisionato per l’occasione dai collaboratori del maestro scomparso.

“Mi piacerebbe” dice Libetta “arrivare alla musica di Ezio Bosso attraverso un percorso che raccolga gli elementi che poi lui ha elaborato e riproposto nei suoi pezzi assimilandoli naturalmente al suo modo personale”.

“Lighting Bosso, From Bosso to Libetta’s Transcriptions” è in doppio CD e doppio LP nei negozi dal 24 novembre.