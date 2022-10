Francesco Lollobrigida durissimo sulle dichiarazioni di Berlusconi, l’ordine di Giorgia Meloni è che a parlare però dovranno essere solo i capigruppo

Francesco Lollobrigida è stato durissimo sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi in ordine all’Ucraina ed a Vladimir Putin. Il deputato numero uno di Fratelli d’Italia spiega che linea del partito non può essere incrinata da nessuno. Il dato è che quello per cui il caso Berlusconi nel partito di Giorgia Meloni ha scatenato una ridda di reazioni che vanno dalla rabbia all’ironia.

Parlano solo i capigruppo

L’ordine è che a parlare però dovranno essere solo i capigruppo. Il comprensibile nervosismo di Giorgia Meloni di queste ore per le uscite dell’alleato hanno messo in sommovimento il partito che spesso ed in queste ore ha risposto ufficiosamente con commenti e giudizi anche “pesanti”. Il Cav sarebbe stato definito, secondo quanto riporta il Tempo, come “rimbambito”.

Lollobrigida duro sulle dichiarazioni di Berlusconi

Ecco perché è arrivata la dichiarazione formale di Francesco Lollobrogida: “La nostra linea internazionale è netta e salda e non può essere inclinata dalle dichiarazioni di nessuno.

Abbiamo detto che in campagna elettorale ci saremmo alleati solo con chi sostiene l’Ucraina“. E ancora, proprio con lo scopo di eseguire la direttiva della leader e condensare le affermazioni su un’unica liena che non inneschi incidenti dell’ultimo minuto: “Per noi l’alleanza è un discrimine fondamentale“.