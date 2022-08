Francesco Montanari: "Giancarlo Giannini, 80 anni da gigante"

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Giancarlo è davvero un gigante, come uomo e come attore. Lavorare con lui è davvero una esperienza a tutto tondo: è sempre ricco di aneddoti e di storie che non si fa pregare di raccontare. Un autentico Maestro e con grande affetto gli rivolgo i miei auguri per altri 80 anni".

L'attore Francesco Montanari, intervistato dall'AdnKronos, omaggia Giancarlo Giannini nel giorno del suo 80° compleanno.

Proprio con Giannini, Montanari ha appena concluso di girare 'Il grande gioco', la nuova serie tv sul calciomercato che andrà in onda su Sky, prodotta con Eliseo Entertainment. "Quando si ha la possibilità di stare vicino a una personalità di tale calibro, che ha vissuto esperienze professionali che hanno fatto la storia del cinema italiano nel mondo, è sempre un immenso piacere e una grande opportunità di arricchimento, sia umano che professionale", sottolinea Montanari.

La serie, ricorda l'attore, "tratta del gioco del calcio, con elementi che potremmo definire 'scespiriani', dove al centro di tutto c'è la famiglia, le passioni sfrenate, le vendette, le rivalse, gli amori, le gelosie e tutte le conseguenze che portano". Quanto al suo rapporto con il calcio, Francesco Montanari confessa: "Non fa parte dei miei interessi; da ragazzo facevo finta di tifare per la Roma per non essere escluso dalla comitiva…".

(di Enzo Bonaiuto)