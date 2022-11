Francesco Monte ha sbugiardato Antonella Fiordelisi: tra loro non c'è mai stato nulla.

Qualche giorno fa, Antonella Fiordelisi ha lasciato intendere di avere avuto un flirt con Francesco Monte. A quanto pare, la concorrente del GF Vip ha mentito perché l’ex tronista sostiene di non averla mai conosciuta.

Dopo aver sganciato la bomba su Totti, Antonella Fiordelisi ha lanciato una chicca anche su Francesco Monte. La schermidrice, parlando con alcuni compagni d’avventura del GF Vip, ha rivelato di aver avuto un flirt con l’ex tronista nel periodo in cui lui faceva coppia con Giulia Salemi. Quest’ultimo, intervistato da Fanpage, ha smentito tutto, sottolineando che non l’ha mai conosciuta.

Francesco ha dichiarato:

“Non è assolutamente vero niente. Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici. Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute”.