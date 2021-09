Francesco Monte di nuovo single? Isabella De Candia pare aver detto addio all’ex tronista

Francesco Monte e Isabella De Candia si sono davvero lasciati? Gli ultimi rumors sulla coppia sembrano essere diventati realtà

Dopo la bastonata avuta da Cecilia Rodriguez e la breve liaison con Giulia Salemi, Francesco Monte sembrava aver trovato l’anima gemella nella bellissima Isabella De Candia. Da qualche tempo, tuttavia, hanno preso a circolare diversi rumors su una presunta crisi tra i due.

Ed ecco che adesso il settimanale “Chi” ha addirittura parlato di una vera e propria “rottura”.

Francesco Monte sfortunato in amore

Come recita il magazine di gossip, la relazione tra l’ex tronista e la modella sarebbe davvero finita, nonostante lui speri in un eventuale ritorno di fiamma. Ancora all’inizio della loro relazione, Francesco aveva dichiarato a Verissimo che l’amore andava benissimo e che lui era “felicissimo, contentissimo, rilassato, tranquillo e sereno”.

Aveva infatti trovato in Isabella una persona normalissima, che lo faceva sentire bene e a suo agio.

FRANCESCO MONTE PARLA DELLA SUA NUOVA FIDANZATA ISABELLA A ”VIENI DA ME” #vienidame #FrancescoMonte pic.twitter.com/YoJQfGg4Bh — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 25, 2019

La nuova vita di Francesco Monte con Isabella De Candia a Formentera#GrandeFratello #GFVIP pic.twitter.com/Qe4bUwO2BL — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) July 22, 2019

L’ex gieffino ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi non sembra dunque particolarmente fortunato in amore. Sempre nell’intervista di Silvia Toffanin, Francesco Monte aveva anche dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico. “Mi sentivo soffocare e in quel momento mi son detto basta. Averlo accettato mi ha aiutato e da quell’istante non ho più sofferto d’ansia”: così ha precisato il modello, che è uscito da quel tunnel da un anno e mezzo.