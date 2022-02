Francesco Monte punta all’Eurovision Song Contest: l’annuncio

Francesco Monte sarà uno dei concorrenti di Una voce per San Marino e intende partecipare all'Eurovision Song Contest.

Dopo esser stato rifiutato a Sanremo 2022 Francesco Monte ha deciso di tentare di nuovo con Una voce per San Marino, il cui vincitore potrebbe finire direttamente sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Franceco Monte a Una voce per San Marino

Da anni Francesco Monte, ex volto di Uomini e Donne e del GF Vip, ha deciso di provare a sfondare come cantante. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sogna di diventare un artista del mondo musicale e infatti quest’anno si era candidato – senza successo – anche al Festival di Sanremo 2022, dove era stato rifiutato. A seguire Francesco Monte ha deciso di tentare la partecipazione a Una voce per San Marino, il cui vincitore potrebbe finire direttamente sul palco dell’Eurovision Song Contest (come Mahmood e Blanco, entrambi vincitori di Sanremo 2022).

Una voce per San Marino: i concorrenti

Tra i concorrenti in gara a Una voce per San Marino vi saranno anche Achille Lauro, Ivana Spagna,Valerio Scanu, Blind, Matteo Faustini, il duo Burak Yeter e Alessandro Coli, Cristina Ramos, il terzetto Tony Cicco, Deshedeus e Alberto Fortis e Fabry e Labiuse ft. Miodio. La notizia della partecipazione di Achille Lauro allo show ha sollevato non poche bufere visto che lo stesso cantante ha già partecipato a Sanremo 2022 e, se dovesse vincere, potrebbe trovarsi sul palco dell’Eurovision come rivale dei suoi due connazionali, Mahmood e Blanco.

Francesco Monte: la vita privata

Nonostante la sua carriera nel mondo della musica stia per ora stentando a decollare, tutto sembra procedere liscio come l’olio sul fronte sentimentale per Francesco Monte: da un paio d’anni al suo fianco è sempre presente la modella Isabella De Candia, con cui sembra aver ritrovato la serenità.