Francesco Oppini annuncia la fine di “Panchinari”, la trasmissione è stata interrotta: cos’è successo?

Finisce l'esperienza di "Panchinari", condotto da Francesco Oppini e Fjona Cakalli: ora il figlio di Alba Parietti commenta la decisione di Mediaset.

Da sempre appassionato di calcio, per anni Francesco Oppini ha offerto spunti interessanti agli sportivi che lo hanno seguito su diversi canali, da Telelombardia a 7Gold. Tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, aumentano la popolarità e il successo del figlio di Alba Parietti, al quale è stato affidato un programma su Mediaset Infinity: “Panchinari”.

Tuttavia, dopo sole due puntate, l’esperienza al fianco di Fjona Cakalli è stata interrotta, almeno per il momento. Ad annunciarlo è stato lo stesso Oppini, che ha commentato la decisione dell’editore.

Francesco Oppini annuncia l’interruzione di “Panchinari”

L’azienda punta sempre di più su Mediaset Infinity. Proprio sulla nuova piattaforma è iniziata l’esperienza di “Panchinari”, che tuttavia sembra non decollare.

Dopo due puntate, infatti, il programma in onda tutti i mercoledì di Champions è stato interrotto.

Lo ha comunicato il conduttore Francesco Oppini, commentando la decisione di Mediaset.

Francesco Oppini annuncia l’interruzione di “Panchinari” dopo 2 puntate

Sono bastate due puntate: la linea editoriale per il momento ha preferito interrompere la messa in onda del programma di Oppini e Cakalli, che probabilmente andrà rivisito e rivisitato.

A “Panchinari” sarebbero dovuti intervenire anche alcuni ospiti. Nella prima puntata erano presenti Andrea Zelletta, Massimiliano Rosolino, Giulia Salemi, Bise e Benedetta Radaelli.

Nella seconda, invece, Marco Maddaloni, Andrea Zenga, Gaia Zorzi, Benedetta Radaelli e Random.

Francesco Oppini annuncia l’interruzione di “Panchinari”: le sue parole

Attraverso le sue storie su Instagram, dove resta seguitissimo dai molti fan, Oppini ha dichiarato: “Comunicazione di servizio: il progetto e l’esperimento di “Panchinari” termina qua, almeno per il momento. Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no.

Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre, di divertirci e di stare in onda con voi per due puntate”.

“Come tutti i progetti nuovi, le cose vanno poi riviste per capire sotto che forma ripresentarle magari più avanti. Vi ringraziamo per il supporto, per averci seguito, facendoci entrare in tendenza su twitter in entrambe le puntate. Grazie a voi che non smettete mai di seguirci. Vi aspetto con tante altre cose belle su 7Gold e Mediaset“, ha sottolineato.

I fan sperano che il programma possa fare presto ritorno, anche in un’altra veste. Dal tono di Oppini il clima sembra disteso: la decisione sarebbe quindi avvenuta pacificamente.