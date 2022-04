Francesco Oppini avvistato con una bionda: flirt in corso? Qualcuno è pronto a scommettere che si tratta di un'ex gieffina.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare della presunta rottura tra Francesco Oppini e Crisitina Tomasini. Nelle ultime ore, come se non bastasse, il figlio di Alba Parietti è stato pizzicato con una misteriosa bionda. Ha un flirt in corso? Chi è la fortunata?

Francesco Oppini ha un flirt in corso?

Francesco Oppini e Cristina Tomasini, nonostante si dichiarassero innamorati come non mai, si sono lasciati. Anche se i due non hanno ancora confermato la cosa, diversi indizi sembrano confermare la rottura. Lei ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram, mentre lui non l’ha neanche invitato alla sua festa di compleanno. Insomma, sembra chiaro che la loro relazione sia arrivata al capolinea. Come se non bastasse, nelle ultime ore un chiacchiericcio insistente vede Francesco impegnato in un flirt con una misteriosa bionda.

Francesco pizzicato con una misteriosa bionda

A lanciare il gossip è stato Blogtivvu, che riporta il seguente messaggio:

“Uscire di casa per andare in palestra e incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?”.

Chi è la bionda in questione? La notizia ha fatto in un lampo il giro del web e in molti sono pronti a scommettere che possa essere Sonia Lorenzini.

Francesco ha un flirt con Sonia Lorenzini?

Secondo alcuni fan, Oppini potrebbe avere un flirt con la Lorenzini che, ultimamente, ha cambiato colore di capelli ed è bionda. Altri seguaci, però, sostengono che tra Francesco e Sonia ci sia soltanto una bellissima amicizia. Qual è la verità? Al momento, non è dato saperlo.