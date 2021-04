Francesco Oppini difende la fidanzata: “Pensate alle vostre vite”

Francesco Oppini ha preso le difese della sua fidanzata, Cristina Tomasini, scagliandosi contro gli haters via social.

Francesco Oppini ha affidato ai social il suo duro sfogo contro haters e detrattori che hanno preso di mira la sua fidanzata, Cristina Tomasini, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Nonostante Oppini sia rimasto per diversi mesi nella casa più spiata d’Italia, la ragazza ha sempre preferito restare in disparte, esprimendosi pubblicamente solo in merito alla vicenda che ha interessato il suo fidanzato e Tommaso Zorzi (diventati intimi amici proprio durante la partecipazione al reality show). “Cristina, la mia dolce metà, è sempre stata educatamente in disparte e in silenzio rispettando se stessa e soprattutto la vita altrui. Pensate alla vostra vita, qualora ne aveste una”, ha tuonato Oppini contro coloro che hanno offeso la sua compagna attraverso i social.

Il figlio di Alba Parietti è più innamorato che mai di Cristina e ha affermato di essere pronto a convolare a nozze con lei non appena l’emergenza Coronavirus consentirà di farlo in totale sicurezza. Oggi i due sono comunque felici ed innamorati, e ormai Cristina è a tutti gli effetti una di famiglia anche per Alba Parietti.