Francesco Oppini: il gesto a sorpresa per Tommaso Zorzi

Francesco Oppini ha fatto un gesto a sorpresa nei confronti di Tommaso Zorzi, con cui ha vissuto una splendida amicizia al GF Vip 5.

Dopo l’intensa esperienza da loro vissuta insieme nella casa del GF Vip 5, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non hanno fatto segreto di essersi persi di vista. Stavolta il figlio di Alba Parietti ha fatto un gesto che lascerebbe sperare in un possibile riavvicinamento tra loro.

Francesco Oppini: il gesto per Tommaso Zorzi

Francesco Oppini ha postato nelle sue stories un quadro raffigurante lui e Tommaso Zorzi durante la loro permanenza nella casa del GF Vip e ha fatto sapere di volerlo attaccare nel suo appartamento. La notizia ha scatenato la reazione dei fan, entusiasti nel sapere che i loro beniamini sarebbero ancora in rapporti pacifici e che, chissà, magari torneranno a essere affiatati come durante la loro permanenza nella casa di Cinecittà, dove erano praticamente inseparabili.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: il rapporto

Nella casa del GF V>ip 5 il vincitore Zorzi e il figlio di Alba Parietti hanno vissuto uno splendido rapporto d’amicizia, lentamente sfumato dopo che i due hanno ripreso le loro vite al di fuori del programma. A confessarlo era stato lo stesso Zorzi, che ha affermato:

“Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto.

Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate”, e ancora: “Sicuramente una chiamata prima o poi la farò”.

Tommaso Zorzi: l’amore per Francesco Oppini

Nella casa del GF Vip Tommaso Zorzi era persino arrivato ad ammettere di essere praticamente innamorato del suo compagno di gioco, che però era (ed è tutt’ora) legato sentimentalmente alla sua compagna, Cristina Tomasini.

Successivamente Tommaso Zorzi si è legato al ballerino Tommaso Stanzani, con cui oggi sembra essere più felice che mai. In tanti sono impazienti di sapere se ci saranno novità in futuro per l’influencer e Francesco Oppini che, nonostante si siano persi di vista, sembrano aver lasciato aperte le possibilità verso un loro nuovo rapporto.