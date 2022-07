Francesco Oppini presenta su Instagram la nuova fidanzata: ecco chi è

Francesco Oppini rivela a sorpresa su Instagram l'identità della sua nuova fidanzata: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.gli a riguardo.

La fine della storia d’amore tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini sembra essere ormai cosa certa, dopo che il figlio della Parietti ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della sua nuova fidanzata.

Chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini: ecco i dettagli

Cristina Tomasini e Francesco Oppini si sono lasciati, a fornire un indizio chiaro e poco fraintendibile sulla fine della storia d’amore, c’ha pensato proprio il figlio di Alba Parietti, che nella serata di sabato 30 luglio 2022 ha condiviso su Instagram una foto con la donna che sarebbe la sua nuova fidanzata e a completamento di questo scatto ha scritto:

“…E se poi arriva lei…”.

Si tratta di Francesca Viverit, una giovane che studia “Scienze dei servizi giuridici” alla Statale di Milano, bionda, affascinante e soprattutto estranea al mondo dello spettacolo.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: un amore al capolinea?

Al momento Francesco Oppini e Cristina Tomasini non hanno ufficializzato la loro rottura, ma tutti gli indizi portano a pensare che la loro storia sia davvero da considerarsi conclusa a tutti gli effetti.

Oppini e Cristina si trovano in vacanza in due luoghi diversi e al momento tutto tace da entrambe le parti.

Francesco Oppini e la nuova fidanzata: cosa ne pensa Alba Parietti?

Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, non si è ancora espressa pubblicamente sulla nuova fidanzata del figlio, al momento si trova in vacanza a Ibiza.

La notizia non l’avrà certamente lasciata indifferente, dal momento che la Parietti era molto legata alla Tomasini, tuttavia per scoprire cosa pensa della nuova fidanzata di Francesco non ci resta che attendere!