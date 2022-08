Francesco Oppini, prima foto con la nuova fidanzata: che fine ha fatto l'ex Cristina?

Francesco Oppini ha condiviso su Instagram la prima foto di coppia con la nuova fidanzata. Cristina, la ragazza alla quale aveva giurato amore eterno ai tempi del GF Vip, è sparita nel nulla: che fine ha fatto? Perché nessuno dei due ha parlato della rottura?

Francesco Oppini: prima foto della nuova fidanzata

Quanti seguono sui social Francesco Oppini, avevano colto da tempo che nella sua vita fosse entrata una nuova fidanzata. Nelle ultime ore, però, il figlio di Alba Parietti ha finalmente condiviso la prima foto di coppia. Stando a quanto sostiene il portale Pipol Gossip, la fortunata che ha fatto breccia nel cuore dell’ex Vippone si chiama Francesca Viverit ed è la sua compagna ufficiale da due mesi.

Chi è Francesca Viverit?

La nuova fidanzata di Oppini ha un profilo Instagram blindatissimo, ma qualche informazione sul suo conto si coglie comunque. Francesca Viverit non fa parte del mondo dello spettacolo e studia Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale del capoluogo lombardo. Come Francesco, anche lei vive a Basiglio, in provincia di Milano. In passato è stata una nuotatrice a livello agonistico e ha insegnato nuoto.

Che fine ha fatto l’ex fidanzata Cristina?

In tutto ciò, la domanda dei fan sorge spontanea: che fine ha fatto l’ex fidanzata Cristina? Ai tempi del GF Vip, Francesco parlava di matrimonio e aveva abbandonato la Casa perché non riusciva più a stare lontano da lei. Né Oppini e né tantomeno l’ex hanno mai parlato della rottura e questo silenzio suona strano. I due convivevano e parlavano di nozze e figli, poi, di punto in bianco, tutto è crollato.

Cosa è successo tra loro? Chi, tra Francesco e Cristina, ha chiesto il silenzio stampa? Al momento, non è dato saperlo.