Francesco Pannofino, incidente in moto: le condizioni dell’attore e doppiatore

Il popolare Francesco Pannofino ha avuto un incidente stradale: ecco quali sono le sue attuali condizioni di salute

Il popolarissimo attore e doppiatore Francesco Pannofino ha avuto nelle scorse ore un incidente stradale in moto. Celebre per le sue interpretazioni di numerosi personaggi del cinema italiano e internazionale, l’artista romano per fortuna è già stato dimesso. È stato peraltro lui stesso a dare l’annuncio su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto dove appare con alcune ferite sul corpo.

Francesco Pannofino: il messaggio rassicurante

“Incidente in moto porca miseria… botta tremenda ma sono vivo!! Voglio rassicurare tutti coloro che mi vogliono bene!!”. Così ha dunque scritto l’interprete di René Ferretti in Boris nonché la voce italiana di George Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell e Jean-Claude Van Damme, solo per citare alcune degli attori USA tra i più famosi.

Chiaramente molti sono stati i commenti di sostegno a Francesco Pannofino da parte dei fan così come dei colleghi nostrani, da Paola Minaccioni a Pio e Amedeo fino a Francesco Monte.

Alcuni si sono mostrati seriamente preoccupati per l’accaduto, altri invece lo hanno “sgridato” in tono scherzoso, come a esorcizzare la paura provata.