Francesco Paolantoni replica alle critiche per la sfilata nudo: "Bigotti"

Francesco Paolantoni replica alle critiche per la sfilata nudo sul lungomare di Napoli per festeggiare il terzo scudetto.

In occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli, Francesco Paolantoni ha sfilato nudo per le strade della città. L’attore e comico ha ricevuto parecchie critiche e la replica non si è fatta attendere.

La sfilata nudo di Francesco Paolantoni è diventata virale. L’attore e comico, per festeggiare il terzo scudetto del Napoli, si è concesso una particolare passeggiata in città, coperto solo da un pentolone di pasta e patate. La gag ha divertito parecchie persone, ma ne ha scontentate tante altre. Intervistato da FanPage, Francesco ha replicato alle critiche. Ha tuonato:

“È stato un accanimento incomprensibile. Che vita fanno le persone che trovano il tempo di accanirsi contro una gag, contro un siparietto?”.

Lo sfogo di Francesco Paolantoni

Paolantoni ha sottolineato che contro di lui, per un semplice “nudo giocoso“, si è scatenato “il moralismo peggiore, il più becero“. Francesco, che ha sfilato nudo per una scommessa con Le Iene dello scorso gennaio, ha dichiarato:

“Le mie intenzioni erano goliardiche e fini allo spettacolo, con la consapevolezza di essere ironici. E invece? Si è scatenato il lato più bigotto e ipocrita, non solo della nazione ma soprattutto della città. Siamo la Napoli della libertà e dell’ironia e invece vedere queste persone con una mentalità antica e ristretta, mi ha fatto molto male”.

Francesco Paolantoni insultato

Francesco è stato addirittura insultato. Ha raccontato:

“Mi hanno detto di tutto. Qualcuno mi ha scritto ‘non ti vergogni, ci sono i bambini’. Ma i bambini sono molto più avanti di queste persone. Si divertono quando vedono cose del genere. Sono rattristato, davvero. Una sciocchezza del genere è bastata a scatenare la parte più violenta di questa città. Non so se ridere o piangere. Tutto questo mi diverte e al tempo stesso mi rattrista. Mi hanno consigliato di cambiare città: ‘Sei la vergogna di Napoli’, mi hanno detto. A me?”.

Fortunatamente, ci sono state anche persone che hanno compreso la gag e hanno apprezzato il nudo di Paolantoni.