Francesco Sarcina papà per la terza volta: “Benvenuta mia dolce Yelaiah”

Francesco Sarcina ha annunciato via social la nascita della sua terza bambina, Yelaiah.

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta: è nata la piccola Yelaiah, avuta dall’attuale compagna Nayra Garibo.

Francesco Sarcina: la terza figlia

Dopo la nascita di Tobia (nato da una sua precedente relazione) e della piccola Nina (avuta insieme all’ex moglie Clizia Incorvaia), Francesco Sarcina è diventato padre per la terza volta: insieme all’attuale compagna Nayra Garibo il musicista è diventato papà della piccola Yelaiah.

Lui stesso lo ha annunciato attraverso i social, dove ha scritto:

“Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è quo, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Francesco Sarcina: chi è Nayra Garibo

Non si sa molto della compagna di Francesco Sarcina e madre della sua terza bambina, Yelaiah, ma a quanto pare la donna avrebbe 25 anni (20 in meno rispetto al cantante).

I due si sarebbero conosciuti durante un viaggio in Messico fatto da Francesco Sarcina all’indomani della sua travagliata separazione da Clizia Incorvaia (che oggi a sua volta aspetta un figlio insieme all’attuale compagno, Paolo Ciavarro). Sarcina ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua liaison con la nuova compagna.

Francesco Sarcina e Clizia: l’addio

La separazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è stata a dir poco travagliata: il cantante ha accusato l’ex moglie di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

Clizia Incorvaia ha sempre replicato contro le accuse di Sarcina e a sua volta si è pubblicamente scagliata contro di lui: “Ho dato tante possibilità al mio rapporto. in questi due anni e mezzo di crisi ci sono stati dei tentativi, facevo le valigie, dicevo io me ne vado e lui mi tratteneva perché c’era ancora amore. a settembre 2018 non ce la facevo più, ero umiliata ed ero una persona sola sotto tutti i punti di vista.

ero umiliata dai tradimenti, dalle segnalazioni che mi arrivavano sui social, chat su chat”, ha dichiarato la modella, che oggi vive a Roma insieme al suo compagno e alla figlia avuta insieme a Sarcina, Nina. Nel corso del tempo i due sarebbero riusciti a stabilire un rapporto pacifico per il bene della loro figlia, a cui entrambi sono estremamente legati.