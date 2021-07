Francesco Totti cambia look: il post sui social con i capelli rasati

Francesco Totti ha deciso di voltare pagina con un radicale cambio di look: il post su Instagram con i capelli rasati

Francesco Totti ha optato per un decisivo cambio di look, certamente molto più pratico durante la stagione estiva. L’ex capitano della Roma ha infatti deciso di dare un taglio alla folta chioma bionda, presentandosi ai suoi fan con i capelli rasati mentre sta passando le sue vacanze assieme ai figli e alla moglie Ilary Blasi.

L’ultimo post di Francesco Totti su Instagram lo vede in compagnia della bellissima terzogenita con ancora la sua chioma leonina. Ora invece, direttamente dal mare di Sabaudia, ha condiviso nelle sue IG Stories un video che lo vede felice e sorridente insieme ai figli mentre la telecamera indugia sul suo nuovo taglio.

Sempre in merito al suddetto post, Totti aveva dedicato a Isabel una tenerissima didascalia, precisando con immenso amore: “Il tuo sguardo… è il mio cuore”.

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza

Di recente, intanto, la moglie Ilary Blasi è stata paparazzata in Sardegna, a Poltu, dal settimanale “Chi”, che l’ha immortalata in una forma fisica stratosferica, con un mini bikini rosa che ne metteva in evidenza le curve perfette. In qualche scatto l’ex Letterina di Passaparola ha persino palesato qualche nudità di troppo, per la gioia dei suoi tantissimi ammiratori.

“Un’altra coppia, questa invece di lunghissimo corso e amatissima dalla gente, si è regalata una bella vacanza al sole della Sardegna. Ilary Blasi e Francesco Totti, più uniti che mai, si sono rilassati insieme con i figli e i loro amici come una grande famiglia”. Così descrive l’articolo dedicato ai due amati coniugi il magazine di Alfonso Signorini nel post su Instagram.