Francesco Totti: chi è l’avvocato divorzista a cui si è affidato

Francesco Totti si sarebbe affidato a uno dei più famosi avvocati divorzisti in circolazione per raggiungere un accordo con Ilary Blasi.

Per raggiungere un accordo di separazione consensuale da Ilary Blasi, Francesco Totti si sarebbe affidato a un “pezzo da 90”, ossia l’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace.

Francesco Totti: chi è Annamaria Bernardini de Pace

Secondo i rumor in circolazione la famosa avvocatessa divorzista e matrimonialista, Annamaria Bernardini de Pace, sarà coinvolta nell’accordo di separazione degli ex coniugi Totti che inoltre avrebbero scelto come avvocati personali Antonio Conte (che si è già occupato di alcuni affari legali di alcuni calciatori della Roma) e Alessandro Simeone.

Sempre secondo indiscrezioni l’ex Capitano vorrebbe cercare di raggiungere con la moglie un accordo consensuale e che sia il meno possibile doloroso per i figli (a cui potrebbe andare la casa all’Eur, in cui i due ex coniugi si alternerebbero). Annamaria Bernardini de Pace è specializzata in casi come questo e già in passato si è occupata delle separazioni di alcune celebrità (come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma anche Albano e Romina e Katia Ricciarelli e Pippo Baudo).

Le indiscrezioni

Non sono noti i motivi per cui Ilary Blasi e Francesco Totti si siano detti addio dopo 20 anni ma, da alcuni mesi, si vocifera che l’ex capitano abbia dato inizio a una storia con una donna di nome Noemi Bocchi. Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi andrà presto in tv per parlare della rottura tra lei e il marito.