Francesco Totti e Ilary Blasi: i motivi del divorzio lasciano i fan senza parole.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra imminente. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due sono arrivati alla rottura dopo 20 anni di unione a causa di terzi incomodi. Sarebbe stata la showgirl e conduttrice a giocare la prima mossa, mentre il Pupone si sarebbe adeguato.

Francesco Totti e Ilary Blasi: divorzio in arrivo

A lanciare la notizia bomba della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato Dagospia. Quello che all’inizio sembrava un banale chiacchiericcio ha trovato conferma nelle indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il divorzio sarebbe stato deciso dopo una serie di tradimenti da entrambe le parti. Pare che Francesco abbia scoperto che la moglie ha avuto un flirt con un collega della tv e non abbia affatto gradito la cosa.

Per questo motivo avrebbe iniziato a guardarsi intorno, trovando interessante una donzella. Alla fine della fiera, sembra che il Pupone abbia perso la testa per lei.

“Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto, ovviamente, non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. Il Pupone, diventato Campione del Mondo nel 2006, si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso“, si legge sul Corriere della Sera.

Pertanto, Totti e la Blasi avrebbero deciso di divorziare. Al momento, pare che i due vivano da separati in casa nella mega casa che hanno nel quartiere romano Eur. L’ex calviatore, però, si starebbe organizzando per tornare nella sua villa a Casal Palocco.

Il Corriere della Sera ha aggiunto anche che, dopo l’addio al mondo del calcio, Francesco si sarebbe accorto “di tante cose che prima non aveva notato“.

Pare che Ilary avesse preso il “controllo totale della famiglia“, allontanandolo “dalle persone che gli erano più vicine“. Eppure, qualche giorno fa, ospite di Michelle Impossible, Ilary ha scherzato:

“Lei ha avuto due matrimoni, due. Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un settimana: ‘Stanno in crisi, se stanno a lascià!’. De tutto, de più”.