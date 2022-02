Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? La versione di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha rotto il silenzio in merito allo scandalo che ha travolto Francesco Totti e Ilary Blasi.

Alex Nuccetelli ha presentato Francesco Totti a Ilary Blasi nel 2001 e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito al controverso gossip – smenttio dai due diretti interessati – in merito alla loro presunta rottura.

Alex Nuccetelli: il caso Totti-Ilary

La debole smentita di Francesco Totti non è bastata a placare i rumor secondo cui lui e Ilary sarebbero in proncinto di separarsi. Sulla questione nelle ultime ore è intervenuto anche Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti che ha avuto il merito di presentare quella che sarebbe poi diventata una delle coppie d’oro dello show business Italiano.

Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi può dire che non può essere così?”, ha dichiarato al Messaggero, e ancora: “Se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.

Alex Nuccetelli ha anche ammesso di conoscere personalmente Noemi Bocchi, la donna a cui è stata attribuita una liaison proprio con l’ex capitano della Roma.

Alex Nuccetelli e Noemi Bocchi

“Conosco Noemi da quando è ragazzina”, ha ammesso, e ancora: “ma non l’ho presentata io a Francesco”. Lei e l’ex calciatore sarebbero stati paparazzati mentre si trovavano – a poca distanza l’uno dall’altra – nello stadio Olimpico e, a seguire, sarebbero stati avvistati insieme in un locale ai Parioli.

Al momento non ci sono conferme in merito a una presunta liaison tra i due e Francesco Totti – attraverso una serie di stories via social – ha smentito con fermezza le indiscrezioni sulla sua presunta crisi con Ilary.