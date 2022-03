Francesco Totti e Ilary Blasi insieme alla festa della figlia Isabel

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato insieme il compleanno della figlia Isabel: la crisi tra i due è davvero finita?

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice televisiva Ilary Blasi, non sono più in crisi? I due erano entrambi presenti alla festa di compleanno della figlia Isabel.

Totti e Ilary insieme al compleanno di Isabel

La crisi tra Totti e Ilary è ormai alle spalle? I due hanno partecipato insieme al sesto compleanno della figlia Isabel, compiuti il 10 marzo scorso.

Per l’occasione i coniugi hanno organizzato una festa a tema “pop-it“. Si tratta di un gioco, in cui si ha una tavoletta di plastica in cui si deve schiacciare dei bottoncini, molto di moda tra i bambini di oggi. Tra i presenti anche personaggi dell’animazione e simpatici maghi.

La foto di Totti: il trenino con l’ex capitano giallorosso

L’ex capitano della Roma è stato immortalato durante il classico trenino, con indosso un grembiule e con in testa un simpatico cappello a cilindro.

Il “Pupone” è apparso davvero sorridente e spensierato, segno che forse la crisi con la moglie è ormai alle spalle. La stessa Ilary, per la speciale occasione, è tornata ad indossare l’anello di fidanzamento, che gli era stato regalato da Francesco.