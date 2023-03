Francesco Totti e Ilary Blasi: le interviste a Verissimo e a Belve

Dopo il loro addio Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero entrambi pronti a tornare in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo i discussi rumor in merito alla loro travagliata separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono chiusi nel massimo riserbo ma sembra che ora siano pronti a rilasciare due interviste in tv.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le interviste

Il 12 luglio scorso Francesco Totti e Ilary Blasi hanno stupito il mondo intero annunciando la loro separazione dopo 20 anni d’amore. A seguire la showgirl ha preferito mantenere il massimo silenzio per proteggere i suoi figli, mentre l’ex calciatore ha rilasciato una controversa intervista al Corriere della Sera dove non ha mancato di scagliare alcune frecciatine all’ex moglie.

Secondo i rumor in circolazione Francesco Totti sarà presto ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove rilascerà la sua prima intervista televisiva dopo la controversa rottura dalla moglie. La puntata con protagonista l’ex calciatore dovrebbe andare in onda il 21 marzo, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Sempre secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi, che presto sarà al timone dell’Isola dei Famosi, avrebbe invece deciso di rilasciare un’intervista al salotto tv dell’amica Silvia Toffanin. Al momento non vi sono conferme sulla sua presunta intervista a Verissimo ma in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se la showgirl parlerà del suo addio al Totti e del suo nuovo amore con Bastian Muller.