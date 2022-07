Francesco Totti e Ilary Blasi, “rottura fortissima”: l’indizio

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione: secondo i beninformati è in corso una "rottura fortissima".

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sconvolto milioni di fan, comunicando la separazione. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’ex Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi stanno vivendo una “rottura fortissima“.

Totti e Blasi: “rottura fortissima”

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo ben 17 anni insieme, è finito.

L’ex Capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi hanno reso pubblica la cosa con due comunicati separati all’Ansa. E’ stato proprio questo dettaglio a sconvolgere i fan. Se sono arrivati a scrivere due note distinte significa che sono davvero ai ferri corti. In caso contrario avrebbero potuto fare come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno inviato un comunicato congiunto all’Ansa per annunciare il divorzio.

L’indizio non sfugge ai fan

L’arrivo di due comunicati separati ha lasciato i fan senza parole. Dagospia, che per primo, mesi fa, ha lanciato la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sostiene che ci sia una pesante battaglia legale in corso: “Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia battaglia legale!). I due hanno fatto due comunicati disgiunti all’Ansa“.

Dello stesso parere il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha twittato:

“Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima, purtroppo”.

Totti e Blasi: i comunicati separati

Nel comunicato sulla separazione inviato all’Ansa, Totti ha dichiarato:

“Ho provato a superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che non posso più evitare la scelta della separazione. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

La Blasi è stata un tantino più telegrafica: