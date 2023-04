Francesco Totti e Ilary Blasi, udienza segreta in tribunale

Continuano gli atti per il divorzio di una delle coppie più note del calcio italiano: Francesco Totti e Ilary Blasi. Venerdì sera, i due si sono trovati in un’udienza segreta per discutere dell’affidamento dei figli e dell’assegno di mantenimento.

Un’udienza al buio e di nascosto

Si è svolta in versione segretissima a Roma la prima udienza del processo di separazione dell’ex coppia. A spifferare qualche dettaglio è Il Messaggero: la conduttrice e lo sportivo sono entrati in aula alle 17:30, di nascosto, per discutere per oltre quattro ore dell’affidamento dei tre figli minorenni (Cristian, Chanel e Isabel) e del mantenimento che l’ex capitano della Roma deve passare all’attuale coniuge. Pare che a quell’ora non ci fosse nessuno, oltre agli uscieri chiaramente.

I legali delle due parti

Il trattamento di favore riservato alla coppia è stato ovviamente finalizzato a evitare che intorno all’inizio del processo si creasse clamore mediatico. Tra l’altro, dopo il rinvio della prima udienza, il giudice Simona Rossi ha concordato solo due giorni prima il faccia a faccia d’apertura. Totti era assistito dagli legali Antonio Conte e Laura Matteucci, Ilary da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Cosa ne è venuto fuori? Chissà. La Rossi potrebbe aver tentato una conciliazione ma, essendoci davvero poco margine per un accordo, potrebbe essersi riservata di decidere se aprire o meno l’istruttoria per la causa.