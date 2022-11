Francesco Totti e Noemi Bocchi a Trigoria per la partita di Cristian

Dopo una vacanza negli Emirati Arabi, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati a Trigoria.

La coppia ha assistito alla partita di calcio del giovane Cristian, che gioca con gli Under 18 della Roma.

Francesco Totti e Noemi a Trigoria

Negli ultimi giorni, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una vacanza da sogno negli Emirati Arabi. Tra hotel extra lusso e gite tra le dune, i due piccioncini ne hanno approfittato per viversi h24 senza l’incubo dei paparazzi. La tranquillità, però, è durata poco, visto che sono stati avvistati a Trigoria, dove hanno assistito alla partita di calcio di Cristian.

Francesco, Noemi e Chanel allo stadio per Cristian

Cristian Totti gioca con gli Under 18 della Roma, per cui Francesco non avrebbe mai potuto perdersi una sua partita. Lasciati gli Emirati Arabi, il Capitano e la sua nuova fiamma sono arrivati a Trigoria accompagnati dall’altra figlia Chanel. La famiglia allargata ha assitito alla partita dei giallorossi contro il Cesena, finita 3 a 2 per la Roma.

Totti non rispetta le richieste di Ilary Blasi

Stando a quanto sostengono i beninformati, Ilary Blasi ha più volte chiesto a Francesco Totti di non coinvolgere i figli nella sua relazione con Noemi.

L’apparizione a Trigoria dimostra ancora una volta che il Capitano non ha intenzione di rispettare le richieste dell’ex moglie.