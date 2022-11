Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre insieme: lui gioca in campo e lei assiste dalla tribuna

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più inseparabili. Totti è sceso in campo contro la sua Roma e Noemi ha assistito alla partita.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono diventati inseparabili. Il calciatore a giocato a Roma, all’Orange Futbol Club per la Supercoppa della Lega del calcio a 8 tra la Roma e la squadra di Totti. La fidanzata Noemi era seduta in tribuna per assistere alla partita. Sicuramente lo avrà consolato dopo che ha perso 2-0 contro la sua Roma. La sua squadra si è beccata anche un cartellino giallo per un gesto di nervosismo.

La prima volta che Noemi assiste a una sua partita

Noemi ha assistito ad una partita di Totti per la prima volta, giocata in una zona di Roma Nord, dove la coppia sembra voglia trasferirsi. Il Club dove Totti sta giocando è in via degli Olimpionici, al Villaggio Olimpico della Capitale. “Sono molto contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma a Verona” ha dichiarato dopo la partita l’ex capitano giallorosso, parlando di uno dei primi giovani acquistati dalla sua agenzia di scouting, la CT 10 Management.