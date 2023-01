Secondo i rumor in circolazione Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero essersi detti adio e l’ex calciatore avrebbe smesso d’indossare il gioiello che lui la flower designer avevano scelto come simbolo del loro amore (due anelli indentici).

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi

Dopo quella che sarebbe stata una storia d’amore di circa un anno vissuta all’oscuro di tutti, Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero stare vivendo un periodo di crisi: secondo i rumor in circolazione infatti i due non dormirebbero sotto lo stesso tetto già da diversi giorni e l’ex calciatore non smetterebbe di pensare alla sua ex moglie, Ilary Blasi (che nel frattempo si trova in montagna con l’attuale fidanzato, Bastian).

Totti inoltre avrebbe smesso d’indossare uno dei due preziosi anelli che aveva acquistato identiti per lui e Noemi come segno del loro amore. Per il momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi.

L’ex Capitano della Roma e la sua nuova fiamma sono usciti allo scoperto durante l’estate, a seguito dell’annuncio d’addio dato da Totti e Ilary Blasi.

In seguito alla separazione dalla famosa showgirl, l’ex calciatore ha rilasciato una controversa intervista dove ha gettato pesanti ombre sulla madre dei suoi figli ma ha anche assicurato di averla sempre considerata come la sua famiglia.

Non è dato sapere perché i due si siano detti addio e sembra che Totti frequenti Noemi Bocchi da oltre un anno.