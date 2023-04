Francesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi: "Il matrimonio si fa in due"

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco. I due, oltre agli scontri in tribunale, fanno discutere anche per le reciproche frecciatine che si scambiano in tv o sulla stampa.

Francesco Totti: frecciatina a Ilary Blasi

Ospite di Pierluigi Pardo nel programma Supertele di DAZN, Francesco Totti si è lasciato scappare una battuta che in molti hanno letto come una frecciatina a Ilary Blasi. Il conduttore gli ha chiesto il motivo per cui non è più dirigente della Roma e lui ha candidamente risposto:

“Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no?”.

Francesco Totti: dalla Roma a Ilary è un attimo

La frecciatina è stata sganciata con il sorriso sulle labbra. Poco dopo, Francesco ha aggiunto:

“Non dipende da me. Io penso che mettersi seduti, prendere un caffè e parlare di tantissime cose si potrebbe fare”.

Anche queste parole, volendo, potrebbero essere lette come una frecciatina ad Ilary.

Totti e Ilary: le frecciatine in tv

La frecciatina di Totti alla Blasi arriva a distanza di qualche giorno da quella che lei ha sganciato nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi. “Per uno che va c’è sempre uno che arriva..“, aveva esclamato Ilary riferendosi alla sostituzione di Nicola Savino con Enrico Papi.