“Buon compleanno, sceriffo”, ha scritto Francesco Totti sui social dedicando un messaggio a suo padre Enzo, scomparso nel 2020, in occasione del suo compleanno.

L’ex calcaitore era molto legato al padre ed è rimasto molto addolorato dalla sua scomparsa. Enzo Totti, soprannominato da tutti “lo sceriffo”, è scomparso per complicanze dovute al suo contagio da Covid-19 e suo figlio, così come gli altri suoi parenti, non hanno potuto stargli accanto al momento della sua scomparsa (avvenuta in ospedale).

Lo strazio di Totti

A seguito della scomparsa del padre, Francesco Totti ha affidato ai social un lungo e commovente sfogo in cui ha scritto:

“Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv.

Devo dirti scusa e grazie… Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo è il tuo sorriso non sarà mai dimenticato!”, aveva scritto l’ex calciatore nel suo lungo post via social.