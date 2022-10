Francesco Totti: il video della figlia Chanel conquista i fan

Chanel Totti ha postato un video sui social che ha generato l'ilarità dei fan. Nel video era presente anche suo padre, Francesco Totti.

La figlia di Francesco Totti, Chanel, ha condiviso un video ironico su TikTok che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Francesco Totti: il video di Chanel

Chanel Totti – così come i suoi fratelli ed il resto della sua famiglia – non ha commentato le notizie in circolazione in merito alla separazione dei suoi genitori e sui social continua a mostrarsi più unita che mai verso suo padre, che più di una volta ha definito “l’unico uomo della mia vita”.

Nelle ultime ore la secondogenita di Totti e Ilary ha postato un video ironico dove la si vede proprio in compagnia dell’ex calciatore e nell’audio, a ritmo di musica, si sente dire (da una voce registrata che è proprio quella di Totti): “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra“.

Come i suoi fratelli anche Chanel Totti è stata travolta dall’ondata di gossip che hanno seguito la separazione dei suoi genitori, ma finora non ha commentato pubblicamente la questione.

L’addio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione l’11 luglio scorso, dopo 20 anni trascorsi insieme. Per quanto riguarda l’ex calciatore sembra che oggi abbia ritrovato una nuova serenità al fianco di Noemi Bocchi, invece per quanto riguarda Ilary Blasi tutto tace. La conduttrice ha trascorso le vacanze in compagnia della famiglia e, nonostante si vociferi che abbia una nuova fiamma, per il momento non è mai stata avvistata in compagnia di qualcuno.

In tanti si chiedono se prima o poi emergeranno ulteriori dettagli sui motivi che hanno spinto lei e Totti a dirsi addio.