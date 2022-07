Francesco Totti, l’amarcord di Sabrina Ferilli: “Faresti uno spogliarello per me?”

Sabrina Ferilli ha condiviso sui social il video di un suo show risalente al 2016 e dove aveva uno scambio di battute con Totti.

Proprio mentre il nome di Francesco Totti è sulla bocca di tutti per via del suo addio a Ilary Blasi dopo 20 anni d’amore, Sabrina Ferilli ha deciso di condividere un video sui social di un vecchio incontro avuto con l’ex campione in tv.

Sabrina Ferilli: il video su Francesco Totti

Sabrina Ferilli e Francesco Totti sono senza dubbio due simboli di Roma e della romanità e in queste ore l’attrice ha postato un video che, secondo i fan, potrebbe avere a che fare con la vicinanza dell’attrice all’ex capitano che, pochi giorni fa, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. La clip è ripresa da uno show della Ferilli del 2016, House Party, e a lei si sente dire all’ex Capitano: “Faresti uno spogliarello per me?”, mentre lui risponde: “Dipende”.

Lo sketch è nato dal fatto che nel 2001 l’attrice, grande tifosa della Roma, promise di spogliarsi nel caso in cui la squadra avesse vinto lo scudetto. “Lo scudetto e quella gioia enorme, merito del presidente Sensi: l’ultimo grande presidente della Roma.

Per quello spogliarello ricevetti diffide e lettere di minacce di morte. Con i social e il politically correct oggi non sarei arrivata sul palco del Circo Massimo con la bandiera”.

Lei e Totti sarebbero buoni amici, ma l’attrice si è guardata bene dal commentare la notizia della rottura tra lui e Ilary Blasi.

L’addio di Totti e Ilary

Nel frattempo si vocifera che la nuova fiamma del calciatore, Noemi Bocchi, abbia tolto il suo nome dal citofono per evitare attenzioni indiscrete da parte dei curiosi.

Francesco Totti è stato avvistato sotto casa sua poche ore prima che annunciasse la fine del suo matrimonio.