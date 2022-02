Francesco Totti, la nuova fiamma si chiama Noemi: l’indiscrezione

La nuova presunta fiamma di Francesco Totti è in tutto e per tutto simile a Ilary Blasi.

Secondo Dagospia Francesco Totti si sarebbe recato allo stadio Olimpico per assistere alla partita di Roma-Genoa poco distante da quella che sarebbe la sua nuova, presunta fiamma: Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi è la nuova fiamma di Totti?

Bionda e bellissima esattamente come Ilary Blasi, Noemi Bocchi è una modella laureata in economia balzata agli onori delle cronache perché, secondo Dagospia, è con lei che Francesco Totti avrebbe dato inizio a una liaison dopo il suo – ancora non confermato – addio alla moglie, Ilary Blasi.

I due sarebbero stati avvistati a pochi metri di distanza durante la partita Genoa-Roma allo stadio Olimpico, ma secondo Dagospia si frequenterebbero già da diversi mesi.

La rottura tra Ilary e Totti

Al momento ancora non vi sono conferme sulla presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche se proprio Dagospia ha annunciato che è questione di poco tempo e i due confermeranno di essersi separati dopo quasi 20 anni d’amore e l’arrivo di tre figli.

Nelle ultime ore la showgirò – forse perché travolta dai pettegolezzi a suo carico – ha postato nelle sue stories sui social un breve video dove la si vedeva fare la linguaccia. Sarà stata il suo modo per commentare il fervente chiacchiericcio su di lei e il marito?

Al momento sulla questione tutto tace e anche Francesco Totti ha preferito non commentare il gossip che, ovviamente, è diventato sempre più insistente. Secondo Dagospia non solo il campione starebbe frequentando Noemi Bocchi, ma anche Ilary avrebbe iniziato a frequentare un uomo famoso e appartenente al mondo dello spettacolo.