Francesco Totti: prima di Noemi Bocchi ha avuto un flirt con una naufraga

Francesco Totti è finito nuovamente al centro dell’attenzione. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, prima di incontrare Noemi Bocchi, ha avuto un flirt con una naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. Chi è la donna in questione?

Francesco Totti ha avuto un flirt con una naufraga

Stando a quanto sostiene The Pipol Gossip, prima di incontrare Noemi Bocchi, Francesco Totti ha avuto un flirt con una naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. Se il gossip corrispondesse a verità, significherebbe che la conduttrice Ilary Blasi ha a che fare con una concorrente che, in un certo senso, ha minato la sua serenità familiare.

Chi è la naufraga che ha avuto un flirt con Totti?

Il nome della naufraga che avrebbe avuto un flirt con Francesco Totti non è stato reso pubblico. Il tutto sarebbe avvenuto quando il calciatore e sua moglie erano già in crisi, prima che lui perdesse la testa per Noemi. I due si sarebbero scambiati qualche messaggio, ma non sarebbero mai arrivati ad un vero e proprio incontro. Chi sarà la naufraga in questione? Sembra che non sia Helena Prestes, quindi il cerchio si stringe.

Come si comporterà Ilary Blasi con la naufraga?

Considerando il gossip, una domanda sorge spontanea: come si comporterà Ilary con la donna che ha avuto un flirt con l’ex marito Francesco? Di certo, la conduttrice dell’Isola dei Famosi non riuscirà a tenere a freno la lingua.