Francesco Totti: quei like sospetti a una ballerina di Amici

Secondo i rumor sui social, Francesco Totti avrebbe messo dei like alla ballerina di Amici Francesco Tocca, moglie di Raimondo Todaro.

Francesco Totti: i like a Francesca Tocca

Francesco Totti è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone a causa di alcuni like sui social. Secondo i rumor in circolazione infatti, l’ex Capitano avrebbe messo i suoi like alla ballerina professionista di Amici Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro. Al momento sulla questione non vi sarebbero conferme, e i like in questione sarebbero presto stati cancellati dallo stesso Totti. Al momento non è dato sapere neanche come abbia preso la questione Noemi Bocchi, la compagna del calciatore che sui social non perde occasione per dedicargli tutto il suo amore.

I due vivono ormai la loro storia alla luce del sole e in tanti sono curiosi di sapere se, prima o poi, i due convoleranno a nozze. L’ex marito di Ilary Blasi continua a vedere assiduamente i suoi figli e sembra che lui e Noemi siano alla ricerca di una nuova casa che consenta loro di tornare nella zona dell’Eur (così che Totti possa stare il più possibile con i figli). Sulla questione al momento non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.